Тюменская область заработала 40 миллионов рублей на реновации госимущества

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

64 объекта недвижимости, или 14 имущественных комплексов прошли через региональный проект реновации госимущества в Тюменской области.

Об этом доложил на онлайн-заседании президиума правительства Тюменской области заместитель губернатора, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев.

В результате продажи объектов госсобственности в рамках программы реновации бюджет Тюменской области получил более 40 млн рублей.

"Реализация проекта реновации госсобственности стартовала в Тюменской области в конце 2018 года с целью исполнения поручения президента России Владимира Путина. Тогда всем регионам страны для сокращения дефицита бюджетов было рекомендовано провести инвентаризацию госимущества и сформировать реалистичные планы приватизации объектов госсобственности, которые не используются региональными и муниципальными органами власти", – напомнил заместитель губернатора.

Для выполнения поручения главы государства в Тюменской области была создана проектная группа, в состав которой вошли специалисты имущественной и строительной сферы, коммунального хозяйства, представители регионального инвестиционного агентства и предпринимательского сообщества.

"Мы предложили потенциальным инвесторам различные варианты использования объектов для создания и развития бизнеса, в том числе льготную аренду – рубль за квадратный метр на период восстановления и капремонта объекта с возможностью последующего выкупа или продолжения аренды по рыночной цене", – рассказал Андрей Киселев.

Более подробную информацию о возможностях использования объектов госсобственности инвесторы могут получить на специально созданном интернет-ресурсе renovation.72to.ru.

В результате удалось сократить расходы областного бюджета на содержание объектов реновации более чем в два раза – с 8 млн рублей в 2018 году до 3,7 млн рублей в текущем году. Кроме того, региональный бюджет получил дополнительные доходы от продажи таких объектов.

Расходование бюджетных средств на проведение капитального ремонта или реконструкцию неликвидных объектов экономически не эффективно, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Инвесторы вовлекают такие объекты в экономический оборот, дают им новую жизнь, а взамен получают особые льготные условия для развития бизнеса. Таким образом, региональный проект реновации госимущества стал значимым фактором улучшения делового климата и повышения инвестиционной привлекательности Тюменской области", – подчеркнул глава региона.

Начатую в 2018 году работу по реновации госимущества необходимо продолжить, обязательно привлекая к ней органы местного самоуправления, уверен Александр Моор.

Евгений Бабенко