Графику и живопись Ирины Огородниковой представят на выставке "Платок матери"

| Фото: департамент культуры города Тюмени ВКонтакте | Фото: департамент культуры города Тюмени ВКонтакте

Выставка картин тюменского самодеятельного художника Ирины Огородниковой "Платок матери" откроется в Информационно-библиотечном центре (ул. Червишевский тракт, 15/1) 2 августа, сообщает департамент культуры Тюмени.

Ирина Огородникова - педагог, автор сказок, художник. В экспозиции будут представлены ее работы разных лет – натюрморты, иллюстрации к книгам поэта Виталия Огородникова, к своим сказкам, жанровые картины.

Название выставке дала одноименная картина. На ней изображены ваза, книга, тканый пояс и фарфоровая фигурка Емели с щукой на фоне ярких женских платков, которые принадлежат трем поколениям семьи художницы.

Ирина Огородникова отдает предпочтение графике. Любимый жанр – натюрморт – говорящие предметы и молчаливые люди.

"Натюрморты для меня – что-то очень личное, выходящее за рамки холста. Предметы заключают в себе не только конкретно-предметное – внешнюю форму, цвет, но и глубокий внутренний смысл, воспоминания, гармонию и даже страсть", – говорит она.

Выставка будет работать до 24 сентября, вход свободный. В сентябре состоится творческая встреча с автором.