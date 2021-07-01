22 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 6 (ул. Одесская, 39/1) начнется виртуальная экскурсия "Сады и парки Тюмени".

В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнется танцевальная программа "В городском саду".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция "Переработка мусора от А до Я".

В Тюмени в 20 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23, стр. 1) начнется акустический концерт группы A prima vista.

Интересное в этот день:

1246 — итальянский путешественник Джованни да Плано Карпини первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.

1456 — освобождение Белграда венгерской армией от османских завоевателей.

1793 — шотландский исследователь Александр Маккензи стал первым европейцем, пересёкшим Канаду с востока к Тихому океану.

1863 — на Невском проспекте в Санкт-Петербурге состоялось первое испытание конки.

1910 — при пожаре в Ясной Поляне уничтожены рукописи Льва Толстого.

1918 — Совнарком России издал декрет о борьбе со спекуляцией.

1930 — Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.

1944 — основан Международный валютный фонд.

1959 — состоялся первый полет самолета Ан-10.

1961 — первый полет первого советского экраноплана "СМ-1".

1995 — американские астрономы Алан Хейл и Томас Бопп обнаружили новую комету, названную их именами.

1996 — вышла компьютерная игра Quake.