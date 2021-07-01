22 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 6 (ул. Одесская, 39/1) начнется виртуальная экскурсия "Сады и парки Тюмени".
В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнется танцевальная программа "В городском саду".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция "Переработка мусора от А до Я".
В Тюмени в 20 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23, стр. 1) начнется акустический концерт группы A prima vista.
Интересное в этот день:
1246 — итальянский путешественник Джованни да Плано Карпини первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.
1456 — освобождение Белграда венгерской армией от османских завоевателей.
1793 — шотландский исследователь Александр Маккензи стал первым европейцем, пересёкшим Канаду с востока к Тихому океану.
1863 — на Невском проспекте в Санкт-Петербурге состоялось первое испытание конки.
1910 — при пожаре в Ясной Поляне уничтожены рукописи Льва Толстого.
1918 — Совнарком России издал декрет о борьбе со спекуляцией.
1930 — Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.
1944 — основан Международный валютный фонд.
1959 — состоялся первый полет самолета Ан-10.
1961 — первый полет первого советского экраноплана "СМ-1".
1995 — американские астрономы Алан Хейл и Томас Бопп обнаружили новую комету, названную их именами.
1996 — вышла компьютерная игра Quake.