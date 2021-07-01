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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор представил тюменцам интернет-портал np.er.ru

Губернатор, 17:27 21 июля 2021

оперативного штаба Тюменской области

О начале работы интернет-портала np.er.ru сообщил жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор на своих личных страницах в социальных сетях.

"На портале жители нашей страны могут оставить свои предложения и инициативы. Каждое предложение будет внимательно рассмотрено. Некоторые инициативы попадут в федеральную программу партии, часть – в региональную. Важно, что каждый житель России может стать соавтором программы крупнейшей политической силы нашей страны", – написал губернатор.

Евгений Бабенко

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