Александр Моор представил тюменцам интернет-портал np.er.ru

оперативного штаба Тюменской области оперативного штаба Тюменской области

О начале работы интернет-портала np.er.ru сообщил жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор на своих личных страницах в социальных сетях.

"На портале жители нашей страны могут оставить свои предложения и инициативы. Каждое предложение будет внимательно рассмотрено. Некоторые инициативы попадут в федеральную программу партии, часть – в региональную. Важно, что каждый житель России может стать соавтором программы крупнейшей политической силы нашей страны", – написал губернатор.

Евгений Бабенко