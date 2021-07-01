23 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется игра молодежного шахматного клуба.

В Тюмени в 19 часов в молодежном театре "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется закрытие театрального сезона – спектакль "Угонщица".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лайт-спич с сооснователем студии и школы "Гонзо-дизайн" Ксенией Диодоровой.

Интересное в этот день:

1687 — в Париж прибыло первое русское посольство.

1722 — сражение при Эндирее в рамках Персидского похода Петра I.

1864 — учрежден Новороссийский университет.

1867 — в России создано Туркестанское генерал-губернаторство.

1917 — в Москве открылся первый Всероссийский авиасъезд, на котором избран Авиасовет — первая общественная организация в авиации.

1923 — на базе больницы графа Н. П. Шереметьева открыт институт травматологии и неотложной помощи им. Н. В. Склифосовского.

1951 — в Рокенкорте (Франция) открыта штаб-квартира НАТО.

1980 — запуск космического корабля Союз-37, в составе его экипажа в космос отправился первый космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан.

1982 — принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях.

2000 — открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера.

2002 — на острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара весом 250 кг, длина его щупальцев превышала 15 метров.