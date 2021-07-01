24 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется акция "Сохрани жизнь маме".
В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул.25 Октября, 23а, стр.1) начнется открытый урок по хатха-йоге от школы "Мудра".
В Тюмени в 12 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнутся перфомансы мультимедийных и цифровых проектов от участников арт-лаборатории "Фиджитал" со всей России.
В Тюмени в 13 часов на площадке креативного пространства Factura (ул. Володарского, 22) начнется молодежный фестиваль "Культурный Weekend".
В Тюмени пройдет масштабный летний субботник в преддверии Дня города.
В Тобольске в 17 часов на Базарной площади начнется показ художественных фильмов.
В Ялуторовске пройдет гастрономический фестиваль "Квасной пир — на весь мир".
Интересное в этот день:
1374 — основан город Вятка (Киров).
1534 — французская экспедиция Жака Картье достигла устья реки Святого Лаврентия (Канада).
1728 — с Камчатки вышел в плавание корабль "Св. Гавриил" под командой офицера русского флота Витуса Беринга.
1790 — во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита.
1870 — в Нью-Йорк прибыл первый трансконтинентальный поезд из Сан-Франциско.
1911 — американский археолог Хайрем Бингхэм открыл в Перу "потерянный город" Империи Инков Мачу-Пикчу.
1942 — немецкие войска заняли г. Ростов-на-Дону. Началась Битва за Кавказ
1950 — первый запуск с мыса Канаверал ракеты — немецкой Фау-2.
1956 — основан город Дубна.
1960 — возле Иерусалима найдены руины библейского города Гидеон.
1969 — Аполлон-11 успешно приводнился в Тихом океане.
1993 — опубликовано сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене в установленный срок.