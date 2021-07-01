25 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнутся перфомансы мультимедийных и цифровых проектов от участников арт-лаборатории "Фиджитал".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется концерт групп "Фотография на память" и Touche и Jupiter Saint.

В Тобольске в 16 часов на Базарной площади начнется показ художественных фильмов.

Интересное в этот день:

1139 — Граф Португалии Альфонс I провозгласил себя королём. Португалия стала королевством.

1713 — Петр I подписал именной Указ "О создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Ивановича Волконского".

1812 — Отечественная война 1812 года: начало боя под Островно.

1814 — Английский изобретатель Джордж Стефенсон провёл первое испытание паровоза.

1832 — в Петербург привезена Александровская колонна.

1907 — русский физик Борис Розинг подал заявку на патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.

1909 — Луи Блерио перелетел пролив Ла-Манш на самолёте собственной конструкции.

1947 — в Праге начался I Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

1948 — открыто Ромашкинское нефтяное месторождение (Татарстан, РСФСР), одно из самых крупных в мире.

1973 — с космодрома Байконур запущена советская межпланетная станция Марс-5.

1978 — в английском Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

1984 — первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции "Салют-7".