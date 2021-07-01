  • 26 июля 202126.07.2021понедельник
  • USD73,7663
    EUR86,8451
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский суд обязал магазин вернуть деньги покупателю

Общество, 14:23 26 июля 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Покупатель из Тюмени через суд вернул деньги за покупку компьютерной техники в магазине, сообщает областной суд.

В декабре прошлого года тюменец купил в магазине блок питания к компьютеру. Однако он не подошел к его процессору, и молодой человек обратился к продавцу с требованием возврата уплаченных за товар денег. Он сдал блок питания для проверки качества в пункт выдачи магазина. Принимавший блок питания работник предприятия письменно зафиксировал отсутствие механических повреждений.

Позже покупатель получил акт, в котором было указано, что блок исправен, но утерян его товарный вид из-за царапин по всему корпусу. В связи с этим требования о возврате денег за покупку не подлежат удовлетворению.

Покупатель обратился с иском в суд. Тюменский районный суд частично удовлетворил исковые требования покупателя и взыскал в его пользу покупателя в общей сложности 11 тыс. 985 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 26.07.2021В Тюменской области 0,53% жителей заболели после прививки от COVID-19
14:59 26.07.2021Пять электрокардиографов получили медики Нижнетавдинского района
14:48 26.07.2021Велосипед или самокат тюменцы могут провозить в автобусах бесплатно
14:23 26.07.2021Тюменский суд обязал магазин вернуть деньги покупателю