Тюменский суд обязал магазин вернуть деньги покупателю

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Покупатель из Тюмени через суд вернул деньги за покупку компьютерной техники в магазине, сообщает областной суд.

В декабре прошлого года тюменец купил в магазине блок питания к компьютеру. Однако он не подошел к его процессору, и молодой человек обратился к продавцу с требованием возврата уплаченных за товар денег. Он сдал блок питания для проверки качества в пункт выдачи магазина. Принимавший блок питания работник предприятия письменно зафиксировал отсутствие механических повреждений.

Позже покупатель получил акт, в котором было указано, что блок исправен, но утерян его товарный вид из-за царапин по всему корпусу. В связи с этим требования о возврате денег за покупку не подлежат удовлетворению.

Покупатель обратился с иском в суд. Тюменский районный суд частично удовлетворил исковые требования покупателя и взыскал в его пользу покупателя в общей сложности 11 тыс. 985 рублей.