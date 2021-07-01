27 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов на Масловском взвозе начнется работа арт-пространства: показ фильмов, арт-лаборатория.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция Яны Нахимовой "Стресс и молодость".

В Ишиме в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) начнется работа фокус-групп, которые обсудят идеи создания пяти новых стрит-артов в городе.

Интересное в этот день:

1586 — английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привёз в Британию табак.

1741 — корабль русского исследователя Алексея Чирикова из экспедиции Витуса Беринга первым достиг островов Северо-Западной Америки.

1827 — учреждено первое в России страховое общество.

1836 — в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве заложен Храм Христа Спасителя.

1920 — первое использование радиокомпаса для авиационной навигации.

1920 — в Москве с Красной площади совершен первый в России свободный полёт на сферическом аэростате Анощенко, Куни и Олеринским.

1922 — образована Адыгейская автономная область.

1934 — город Верхнеудинск переименован в Улан-Удэ.

1944 — советские войска освободили Львов в ходе Львовско-Сандомирской операции.

1947 — первый полет первого советского реактивного бомбардировщика Ту-12.

1947 — первый полет спортивно-пилотажного акробатического самолета СУ-26М, в конструкции которого широко применены композитные материалы.

2010 — принятие новой конституции в Киргизии.