28 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) начнется мастер-класс "Преодоление препятствий" для школьников.

Интересное в этот день:

1586 — сэр Томас Хэрриот привёз в Великобританию и Ирландию картофель.

1713 — указом Петра I Великого образована Рижская губерния.

1741 — корабль Витуса Беринга достиг побережья Аляски.

1764 — в Санкт-Петербурге на Васильевском острове заложен каменный Андреевский собор.

1851 — впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение.

1858 — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.

1907 — в Санкт-Петербурге Россия и Япония подписали соглашение о защите морских львов и котиков.

1919 — основание Международного астрономического союза.

1923 — в Москве проведён первый в России матч по волейболу.

1928 — в Амстердаме торжественно открыты Летние Олимпийские игры 1928.

1935 — поднялся в воздух прототип бомбардировщика B-17 "Летающая крепость".

1951 — премьера мультфильма Уолта Диснея "Алиса в Стране чудес".

1957 — в Москве начался VI международный фестиваль молодежи и студентов. На него приехали 34 тыс. юношей и девушек из 131 страны мира.

1988 — в СССР разрешены неофициальные митинги, демонстрации и шествия.

1995 — индийские власти приняли решение о переименовании города Бомбей в Мумбаи.