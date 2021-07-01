29 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов на Масловском взвозе начнется работа арт-пространства и показ фильмов "Пеппи Длинный чулок", Обыкновенное чудо", "Полосатый рейс".

В Тюмени в 17 часов в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) начнется форсайт-сессия для молодежных сообществ города.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа книжного клуба.

В Тюмени в 19 часов в группе Молодежка ТюмГУ начнется онлайн-выпускной Тюменской области, ведущим станет Айдар Гараев.

В Тюмени в 20 часов в группе молодежного центра "Космос" начнется онлайн-лекция арт-менеджера Евгении Карпаниной.

Интересное в этот день:

1586 — московскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным основан город Тюмень на реке Туре.

1722 — начался Персидский поход русской армии и флота под командованием Петра I.

1836 — в Париже, на площади Звезды, торжественно открылась Триумфальная арка.

1914 — пущена в строй первая трансамериканская телефонная линия Нью-Йорк — Сан-Франциско.

1936 — издано Постановление ЦИК о Положении звания Героя Советского Союза.

1948 — открытие XIV Летних Олимпийских игр в Лондоне.

1952 — совершен первый беспосадочный рейс реактивного самолёта через Тихий океан.

1954 — публикация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

1990 — город Калинин вновь стал Тверью.

2000 — взорвана последняя штольня Семипалатинского ядерного полигона (Казахстан).

2015 — компания Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.