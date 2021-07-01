Ко Дню города жители проезда Геологоразведчиков в Тюмени получили обновленный двор

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Во дворе дома № 4 по проезду Геологоразведчиков в Тюмени завершено благоустройство. В приемке работ вместе с жителями принял участие глава города Руслан Кухарук, сообщает администрация Тюмени.

Площадь территории - 6 тыс. 371 квадратных метров. Предварительно здесь заменили водопроводные и тепловые сети, решили проблему подтопления двора, чтобы к подъездам не стекала вода, создан водоотвод. Система уже прошла проверку недавними дождями.

За лето был выполнен ремонт крылец, устроены пандусы и отмостки домов, установлено 11 светодиодных светильников. Также рамках благоустройства устроены проезды, тротуары, создано 30 машиномест. Отремонтирован двор за счет городского бюджета.

Теперь у жильцов две детские площадки: одна - с песчаным основанием, вторая – с резиновым покрытием, есть и турниковая зона.

Всего за строительный сезон в Ленинском округе будет отремонтировано 10 дворовых территорий, рядом с которыми расположено 15 многоквартирных домов. В общей сложности в 2021 году будут благоустроены дворы у 52 многоквартирных домов.

"На 31 территории работы будут проведены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Помимо этого в программу включено девять озелененных общественных территорий. Часть из них благоустраивается по нацпроекту, часть – за счет средств городского бюджета", – рассказал Руслан Кухарук.