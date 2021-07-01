30 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся турниры по панна-футболу для школьников.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекции "Функциональное питание — основа здоровья всей семьи".

В Тобольске в 19 часов на парковке кафе "У Ершова" начнется уличный спектакль-ритуал "Сказки народов Севера".

Интересное в этот день:

1502 — Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя.

1829 — в Москве, за Тверской Заставой, заложены Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813 и 1814 гг.

1858 — английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Африке.

1898 — американский врач Джон Харви Келлог и его брат Уилл изобрели кукурузные хлопья.

1907 — в Москве начал работать первый автобус.

1930 — финал первого чемпионата мира по футболу: в Монтевидео сборная Уругвая обыграла сборную Аргентины со счётом 4:2.

1932 — в Лос-Анджелесе начались десятые Олимпийские игры.

1950 — в Ленинграде открыт Приморский парк Победы и стадион им. С. М. Кирова.

1971 — астронавты "Аполлона-15" совершили посадку на Луну в районе Хэдли—Апеннины, в Море Дождей.

1972 — пущена в строй Красноярская ГЭС.

1987 — завершен полет советского пилотируемого космического аппарата Союз ТМ-2.