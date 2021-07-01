31 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в формате онлайн пройдут мероприятия, посвященные 435-летию города. Подробная информация и трансляции - на сайте www.dengoroda72.ru.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется закрытие четвертого фестиваля уличного искусства "Морфология улиц".

В Тюмени в 11 часов в сквере Комсомольский начнется мероприятие для школьников "Спортивный заряд".

В Тобольске на Базарной площади пройдет кинопикник.

Интересное в этот день:

781 — самое старое зарегистрированное извержение горы Фудзияма.

1498 — третья экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба открыла остров Тринидад.

1656 — русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал.

1720 — Пётр I отправился в плавание к берегам Финляндии.

1865 — первая в мире железная дорога для узкой колеи открылась в Грандчестере (Австралия).

1905 — создан Всероссийский крестьянский союз.

1911 — освящен Санкт-Петербургский храм Христа Спасителя, храм-памятник морякам, погибшим в Японскую войну

1956 — в Москве открылся Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках.

1970 — глубокое землетрясение магнитудой 7,9 балла в южной Колумбии.

1980 — завершение полета советского пилотируемого космического корабля Союз-36.

1994 — Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6,14 м.

2008 — в США НАСА объявила об открытии воды на планете Марс.