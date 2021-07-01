Активных тюменцев приглашают на молодежный форум "Ростов"

Тюменцы могут принять участие в федеральной площадке "Ростов Аграрный" молодежного форума "Ростов". Регистрация на форум уже стартовала.

Форум "Ростов" соберет 500 молодых людей от 18 до 35 лет из всех регионов России. Площадка "Ростов Аграрный" объединит молодых специалистов по агроэкологическим технологиям и сельскохозяйственной деятельности, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

На форуме пройдет грантовый конкурс проектов от Росмолодежи по 9 номинациям: "Добровольчество", "Инициативы творческой молодежи", "Студенческие инициативы", "Молодежные медиа", "Патриотическое воспитание", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Развитие социальных лифтов", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Укрепление семейных ценностей". Максимальный размер финансовой поддержки - 1 млн рублей.

Подать заявку на участие в форуме можно на сайте форумростов.рф до 16 августа.