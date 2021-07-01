Тюменцы готовятся к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Команда Тюменской области продолжает подготовку к финалу IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который состоится с 25 по 29 августа в Уфе, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

В состав команды Тюменской области входит 31 молодой профессионал. Ребята поборются за первенство в 26 компетенциях.

В компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" регион представит Ралис Шаяхметов. Впервые стать участником регионального чемпионата ему предложили три года назад на первом курсе Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, куда он поступил сразу по окончании школы.

Несмотря на то, что на подготовку у него тогда был всего месяц, он завоевал второе место. Зарядившись соревновательным духом Ралис, продолжил подготовку к следующему региональному чемпионату. Но и в этот раз ему не хватило всего одного шага до победы - снова второе место.

В том, что будет третья попытка, Ралис даже не сомневался. И его целеустремленность на этот раз привела к победе сначала на региональном этапе, а потом и в отборочных соревнованиях.

Сейчас он активно готовится к финалу национального чемпионата. Тренировки занимают все время Ралиса. В будни днем он тренируется на площадке техникума, а по вечерам и в выходные на настоящем производстве - у своего бывшего соперника по чемпионатному движению Ризвана Сабирова.

"Мы никогда не знаем точно, какие будут конкурсные задания. Поэтому должны использовать любую возможность, чтобы получить опыт, набить руку", - отметил тренер, эксперт компетенции Михаил Дурнев.