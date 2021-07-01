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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Выдающемуся тюменскому врачу Юрию Семовских 31 июля исполнилось бы сто лет

Общество, 17:36 31 июля 2021

Фото: gorod-t.info

Сто лет исполнилось бы легенде тюменского здравоохранения Юрию Семовских 31 июля 2021 года.

В послевоенные годы он руководил системой здравоохранения большой Тюменской области, в состав которой тогда тогда входили Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Особое значение Юрий Семовских приливал развитию сельской медицины. Благодаря такому подходу уже тогда было положено начало преемственности между ФАПами и крупными лечебными учреждениями.

В 2004 году имя Юрия Николаевича Семовских присвоено Тюменской областной клинической больнице, а в июле 2016 года в областной столице появилась улица Юрия Семовских. На фасаде здания, где работал выдающийся организатор здравоохранения, установлена мемориальная доска.

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