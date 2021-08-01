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Всероссийский фестиваль настольных игр для незрячих пройдет в Тюмени

Общество, 18:51 31 июля 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодный всероссийский фестиваль настольных игр для незрячих и слабовидящих людей "Игровая кладовая" пройдет в Тюменском реабилитационном центре "Родник" с 9 по 12 августа. В турнире примут участие представители 14 регионов страны.

"Участникам фестиваля предстоит сыграть в несколько игр. Среди них "уно" - карточная игра на реакцию и внимательность, игры "тайю", "коридор", "патагон" шашечно-шахматного типа, "катамино" - аналог "живого" тетриса, которая пользуется огромным спросом среди слабовидящих людей, так как изначально адаптирована и проста в правилах", - рассказала пресс-секретарь тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых Ирина Алиева.

От каждой команды будет заявлено по три игрока. Победители получат дипломы и денежные премии. Гостей мероприятия также ждут экскурсия по городу и поездка на горячий источник, сообщает "Тюменской области сегодня".

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