Бесконтактный детский регби развивают в Тюмени

Фото: vk.com/rugbytmn Фото: vk.com/rugbytmn

Проект по развитию бесконтактного регби для детей крупного телосложения реализуют тюменские спортсмены.

Контакты и столкновения в тэг-регби, так называется этот подвид американской игры, заменили срывом лент, которые закреплены на поясе шорт. Задача игрока – передавая мяч назад, занести его в зачетное поле соперника, задача защиты – помешать ему и сорвать с соперника ту самую ленту, сообщает "Вслух.ру".

"Этот формат не нов для нашей страны – он включен в Президентские спортивные игры для школьников. Благодаря тому, что в тэг-регби отсутствует контакт, уровень травматизма снижен до минимума. Это позволяет совместно играть мальчикам и девочкам", – рассказал президент Федерации регби тюменской области Евгений Грязнов.