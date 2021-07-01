  • 31 июля 202131.07.2021суббота
  • USD73,1388
    EUR86,9913
  • В Тюмени 19..21 С 1 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Бесконтактный детский регби развивают в Тюмени

Спорт, 14:39 31 июля 2021

Фото: vk.com/rugbytmn

Проект по развитию бесконтактного регби для детей крупного телосложения реализуют тюменские спортсмены.

Контакты и столкновения в тэг-регби, так называется этот подвид американской игры, заменили срывом лент, которые закреплены на поясе шорт. Задача игрока – передавая мяч назад, занести его в зачетное поле соперника, задача защиты – помешать ему и сорвать с соперника ту самую ленту, сообщает "Вслух.ру".

"Этот формат не нов для нашей страны – он включен в Президентские спортивные игры для школьников. Благодаря тому, что в тэг-регби отсутствует контакт, уровень травматизма снижен до минимума. Это позволяет совместно играть мальчикам и девочкам", – рассказал президент Федерации регби тюменской области Евгений Грязнов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 31.07.2021Бесконтактный детский регби развивают в Тюмени
09:42 31.07.2021Российские волейболистки разгромили США и вышли в плей-офф Олимпиады
18:14 30.07.2021Тюменка Юлия Каплина начнет борьбу за награды Олимпиады 4 августа
17:51 30.07.2021Тюменка привезла "золото" спартакиады России по боксу