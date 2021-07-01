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Тюменской библиотеке присвоено имя Андрея Текутьева

Общество, 18:25 31 июля 2021

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Библиотеке истории Тюмени присвоено имя городского головы Андрея Текутьева, сообщает городская администрация.

Приказ о присвоении глава города Руслан Кухарук вручил на торжественной церемонии заведующей библиотекой Марии Ольковой. Знаковое для Тюмени имя библиотека получила неслучайно. Она основана 6 июня 1899 года по приказу городского головы тюменского купца Андрея Текутьева и была названа в честь Александра Пушкина.

Библиотека первоначально располагалась в здании театра купца Текутьева, затем в 1919 году переехала в заречную часть города, в здание по адресу: ул. Мостовая, 11 (ныне улица Щербакова), где находится и по сегодняшний день.

Ведущий методист сектора краеведческого туризма Алена Животова провела экскурсию для гостей "Андрей Иванович Текутьев: на благо Тюмени". Экспозиция рассказывает о его жизни и деятельности. Часть выставки стилизована под кабинет городского головы. Для него разработали специальный дизайн, предметы подобрали из музеев фабрики "Заречье" и музея истории науки и техники Зауралья ТИУ. В основе экспозиции – архивные и музейные документы, уникальные краеведческие материалы о жизни Андрея Текутьева. Выставку дополняют исторические предметы и иллюстрации Тюмени рубежа XIX и XX веков.

Гостям экскурсии подарили сувениры: открытки с репродукцией картины тюменского художника И. Станкова "Улица Мостовая", на которой изображено здание библиотеки. Глава города Тюмени Руслан Николаевич Кухарук в свою очередь подарил в фонд библиотеки книгу "Трудовая доблесть Тюмени".

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# Андрей Текутьев , библиотеки

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