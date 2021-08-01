Триста юных тюменцев отдохнули на губернаторских сменах в "Серебряном бору"

Фото: Детский центр "Ребячья республика" ВКонтакте Фото: Детский центр "Ребячья республика" ВКонтакте

Участие в них смогли принять Около 300 талантливых школьников из всех муниципалитетов Тюменской области отдохнули на губернаторских профильных сменах в тюменском оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор". Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

Такие смены по инициативе главы региона организуются Тюменским областным институтом развития регионального образования с 2015 года для ребят, прошедших отбор среди победителей или призеров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. В течение смены с ними занимаются преподаватели вузов, молодые ученые по профильным дисциплинам, к которым дети проявили особый интерес.

Этим летом в "Серебряном бору" принимали ребят, проявивших себя в социально-гуманитарном, естественно-научном и физико-математическом направлениях.

"Поездка в "Серебряный бор" стала прекрасной возможностью познакомиться с единомышленниками. В лагере я не только отдохнула, но и получила новые знания в гуманитарной сфере, которые в будущем пригодятся в олимпиадном движении, на научных конференциях. Особенно понравились развлекательные мероприятия, подготовленные организаторами и вожатыми смены", - рассказала участница первой смены Ясмина Аксёнова.

Время, свободное от учебных занятий, ребята проводили на скалодроме, на открытых спортивных площадках, в бассейне.