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Триста юных тюменцев отдохнули на губернаторских сменах в "Серебряном бору"

Общество, 08:49 01 августа 2021

Фото: Детский центр "Ребячья республика" ВКонтакте

Участие в них смогли принять Около 300 талантливых школьников из всех муниципалитетов Тюменской области отдохнули на губернаторских профильных сменах в тюменском оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор". Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

Такие смены по инициативе главы региона организуются Тюменским областным институтом развития регионального образования с 2015 года для ребят, прошедших отбор среди победителей или призеров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. В течение смены с ними занимаются преподаватели вузов, молодые ученые по профильным дисциплинам, к которым дети проявили особый интерес.

Этим летом в "Серебряном бору" принимали ребят, проявивших себя в социально-гуманитарном, естественно-научном и физико-математическом направлениях.

"Поездка в "Серебряный бор" стала прекрасной возможностью познакомиться с единомышленниками. В лагере я не только отдохнула, но и получила новые знания в гуманитарной сфере, которые в будущем пригодятся в олимпиадном движении, на научных конференциях. Особенно понравились развлекательные мероприятия, подготовленные организаторами и вожатыми смены", - рассказала участница первой смены Ясмина Аксёнова.

Время, свободное от учебных занятий, ребята проводили на скалодроме, на открытых спортивных площадках, в бассейне.

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