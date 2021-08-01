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Тюменские школьники увлечены интеллектуальными играми

Общество, 10:39 01 августа 2021

t-l.ru

Интеллектуальную игру квиз провели участники школьного проекта Z-CAMP в Тюмени.

На протяжении двух недель участники направления "Интеллектуальные игры" учились искать интересные факты, разрабатывать вопросы и организовывать игры. В этом им помогали наставники.

Сыграть финальный квиз пригласили школьников, студентов и родителей участников смены. Всего сыграло 14 команд. Четыре команды играли в "Конторе пароходства", а 10 из лагерной смены "Острова детства" подключились онлайн, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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