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Детский летний лагерь работает в областном реабилитационном центре "Родник"

Общество, 11:41 01 августа 2021

Фото: rodnik-72.ru

Детский лагерь, основная направленность которого в этом году – обучение детей эффективным и доступным методам сохранения и укрепления здоровья, работает в летние каникулы в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник".

В центре разработали проект "В гармонии с природой". На всей территории "Родника" разместились тематические беседки, в которых ребята знакомятся с "Музыкой ветра", "Шепотом звезд", "Красками природы", сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

В беседке "Музыка ветра" детям помогают научиться правильному дыханию. С помощью дыхательной гимнастики, певческих упражнений, занятий по технике речи и формированию чувства музыкального темпа, специалисты способствуют профилактике болезней органов дыхания.

Занятия по релаксации и психологической разгрузке проводятся в беседке "Шепот звезд". Они помогают ребятам развивать навыки саморегуляции и способность управлять своим эмоциональным состоянием.

А в тематической беседке "Краски природы" проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству из природных материалов и занятия с применением методов арт-терапии.

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