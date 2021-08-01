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Тюменские инвалиды получают поддержку в трудоустройстве

Общество, 14:42 01 августа 2021

Фото: minpromtorg.gov.ru

За полгода 37 инвалидов в Тюменской области воспользовались услугой по организация сопровождения при содействии занятости.

"Воспользоваться этой услугой могут инвалиды через Центр занятости. Она предоставляется в том случае, если человек находится в поиске работы, является инвалидом 2 или 1 группы - с выраженными нарушениями функций нижних конечностей, инвалиды по зрению, слуху или же с ментальными нарушениями, а также имеет заключение МСЭ выданное не позднее трех лет назад" - пояснил начальник отдела по реабилитационно-экспертной работе ГБ МСЭ по Тюменской области Александр Мишкин.

Поддержку инвалидам оказывают на всех этапах трудоустройства, в том числе и с помощью наставника на рабочем месте. В случае необходимости оказывается помощь при формировании и освоении доступного для инвалида маршрута передвижения до места работы и обратно, сообщает "Мегатюмень".

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