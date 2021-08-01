Тюменские педагоги побывали в образовательном туре по Крыму

Фото: mtur.rk.gov.ru Фото: mtur.rk.gov.ru

Тюменские учителя приняли участие в десятом межрегиональном культурно-образовательном туре по заповедным местам России, который прошел в Крыму.

Участниками крымского форума, посвященного наследию поэта, художника и искусствоведа Максимилиана Волошина, стали более 80 педагогов из Тюмени, Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это молодые учителя - лауреаты и победители профессиональных конкурсов, председатели региональных и муниципальных Советов молодых педагогов, а также педагоги-наставники, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Подводя итоги мероприятия, поблагодарила участников за активность, корпоративный дух и творческие инициативы, вручила памятные подарки.

"Ключевая идея наших туров в том, чтобы природное и культурное достояние нашей страны послужило благодатной средой для отдыха, личностного развития и духовного обогащения наших педагогов", - отметила председатель Тюменской межрегиональной организации общероссийского профсоюза образования Валентина Худякова

Бессменный организатор проекта напомнила собравшимся о том, что впервые культурно-образовательный тур для учителей состоялся в 2011 году по инициативе первого председателя Совета молодых педагогов Тюменской области Ивана Васильевича Кайнова. Областной профсоюз поддержал идею и с тех пор ежегодно организовывает поездки по заповедным местам России для активистов молодежного педагогического движения и педагогов-наставников. За 10 лет участниками туров стали около тысячи человек.