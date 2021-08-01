Тюменцам разъясняют, в каких водоемах нельзя купаться

Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

Купание в Тюмени и окрестностях разрешено лишь в нескольких водоемах, напоминает региональное управление Роспотребнадзора.

Для купания не подходят водоемы, в которых плавают утки или гуси, а вокруг летают чайки. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, способные вызвать различные кожные заболевания. Также стоит избегать озер, поверхности которых "цветут", а возле берега растет много водорослей. В таких водоемах есть условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов.

Не следует плавать и в озерах, поблизости с которыми есть сельскохозяйственные угодья или свалка. С поверхностными ливневыми стоками в такой водоем могут попасть различные загрязнители - яйца гельминтов аскарид, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных болезней.

Если рядом с водоемом находится промышленное предприятие или автомагистраль, вода может быть загрязнена токсичными тяжелыми металлами.

Купальщикам рекомендуют выбирать исключительно проверенные пляжи, оборудованные всем необходимым.