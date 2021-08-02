3 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется "Блогерская вечеринка" для школьников.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в главном корпусе Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38) начнется пресс-подход с участниками экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества".

В Тюмени в 15 часов МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытие арт-объекта "Спутник о вакцинации".

В Тюмени в МТЦ "Космос", мультицентре "Контора пароходства" и в соседском центре микрорайона "Видный" пройдет фестиваль модной экоиндустрии UPCYCLING* LIFE.

Интересное в этот день:

1492 — Христофор Колумб отплыл из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах. Началось его первое путешествие в Новый Свет.

1596 — немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую переменную звезду — Миру Кита.

1903 — в ходе илинденского восстания образована Крушевская республика.

1907 — в Португалии воскресенье объявлено выходным днем.

1916 — на воду спущен ледокол "Святогор", один из первенцев ледокольного флота России.

1922 — радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.

1929 — в Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция на 6000 номеров.

1952 — в Хельсинки состоялась церемония закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые приняли участие спортсмены СССР.

1959 — в Москве открылся первый Международный кинофестиваль.

1980 — в Лужниках прошла торжественная церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.

2002 — открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Она связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово.

2004 — запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) MESSENGER для исследования Меркурия.