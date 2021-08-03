4 августа - события дня
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по нейрографике с Александрой Скачковой.
В Тобольске в 19 часов на Базарной площади начнется показ фильма об уличном искусстве "В открытую".
Интересное в этот день:
1326 — на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм — церковь Успения Пресвятой Богородицы.
1662 — в Москве произошел Медный бунт.
1836 — в московском Кремле установлен Царь-Колокол.
1902 — открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой.
1912 — совершен первый пассажирский перелет через Ла-Манш (пассажиров было только двое).
1951 — от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый электропоезд.
1954 — свой первый полет совершил британский сверхзвуковой самолет P-1.
1984 — африканское государство Верхняя Вольта сменило название на Буркина-Фасо.
2007 — с космодрома на мысе Канаверал запущена американская АМС Phoenix, предназначенная для исследования Марса.