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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

4 августа - события дня

Общество, 18:08 03 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по нейрографике с Александрой Скачковой.

В Тобольске в 19 часов на Базарной площади начнется показ фильма об уличном искусстве "В открытую".

Интересное в этот день:

1326 — на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм — церковь Успения Пресвятой Богородицы.

1662 — в Москве произошел Медный бунт.

1836 — в московском Кремле установлен Царь-Колокол.

1902 — открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой.

1912 — совершен первый пассажирский перелет через Ла-Манш (пассажиров было только двое).

1951 — от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый электропоезд.

1954 — свой первый полет совершил британский сверхзвуковой самолет P-1.

1984 — африканское государство Верхняя Вольта сменило название на Буркина-Фасо.

2007 — с космодрома на мысе Канаверал запущена американская АМС Phoenix, предназначенная для исследования Марса.

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