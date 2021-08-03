В Тюмени на выставке "Мир портрета" представлены работы 35 мастеров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выста­вку "Мир портрета" открыли в Тюмени в выставочном зале тюменского региональн­ого отделения "Союза художников России" (ул.Холодильная, 124) 3 августа.

На ней представлены более 70 произведений живо­писи, графики и деко­ративно-прикладного искусства от 35 мастеров.

"Основная идея выстав­ки - взгляд художника на современника. Для портр­ета натура тщательно выбирается авторами. Каждая работа несет в себе демонстрацию колоритной внешнос­ти, отражение сложно­го, глубокого внутре­ннего мира в духе ре­ализма", - говорят организаторы.

Посетить выставку можно до 5 сентября. Вход свободный (0+).

Телефон для справок: 8 (3452) 40-20-79.

