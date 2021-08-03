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В Тюмени на выставке "Мир портрета" представлены работы 35 мастеров

Общество, 19:35 03 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выста­вку "Мир портрета" открыли в Тюмени в выставочном зале тюменского региональн­ого отделения "Союза художников России" (ул.Холодильная, 124) 3 августа.

На ней представлены более 70 произведений живо­писи, графики и деко­ративно-прикладного искусства от 35 мастеров.

"Основная идея выстав­ки - взгляд художника на современника. Для портр­ета натура тщательно выбирается авторами. Каждая работа несет в себе демонстрацию колоритной внешнос­ти, отражение сложно­го, глубокого внутре­ннего мира в духе ре­ализма", - говорят организаторы.

Посетить выставку можно до 5 сентября. Вход свободный (0+).
Телефон для справок: 8 (3452) 40-20-79.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# выставка , художники

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