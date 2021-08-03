В Тюмени на выставке "Мир портрета" представлены работы 35 мастеров
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Выставку "Мир портрета" открыли в Тюмени в выставочном зале тюменского регионального отделения "Союза художников России" (ул.Холодильная, 124) 3 августа.
На ней представлены более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства от 35 мастеров.
"Основная идея выставки - взгляд художника на современника. Для портрета натура тщательно выбирается авторами. Каждая работа несет в себе демонстрацию колоритной внешности, отражение сложного, глубокого внутреннего мира в духе реализма", - говорят организаторы.
Посетить выставку можно до 5 сентября. Вход свободный (0+).
Телефон для справок: 8 (3452) 40-20-79.