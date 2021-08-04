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Владимир Якушев: спортивная инфраструктура активно развивается в регионах УФО

Политика, 13:11 04 августа 2021

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Все регионы Уральского федерального округа активно движутся вперед в развитии спортивной инфраструктуры. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев в интервью телеканалу СургутИнформТВ.

"Хорошие условия для занятий физкультурой и спортом созданы в Тюменской области. Во всех регионах федерального округа сильные традиции в спорте высших достижений, который вырастает из массового спорта", - отметил Владимир Якушев.

Полпред президента России в УФО обратил особое внимание на необходимость дальнейшего развития спортивного ядра в учреждениях образования.

"Каждая новая или капитально отремонтированная школа получает мощный спортивный комплекс, который дает возможность вести учебный процесс по образовательному стандарту", - сказал он.

Полпред главы государства пожелал российским, в том числе уральским спортсменам успехов на Олимпийских играх в Токио.

Евгений Бабенко

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