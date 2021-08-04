5 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется вечер настольных игр от "Мосигры".

Интересное в этот день:

1699 — на рейде Таганрога прошёл первый смотр-парад и первые манёвры российского флота.

1772 — состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.

1826 — в Санкт-Петербурге открыт Банковский мост через Екатерининский канал (канал Грибоедова).

1864 — Джованни Донати впервые наблюдал спектр кометы.

1884 — на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.

1905 — в Бельгии воскресенье объявлено выходным днём.

1924 — из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз Якова Гаккеля.

1941 — началась героическая оборона Одессы, 5 августа — 16 октября 1941 г — 73 дня.

1943 — произведен первый победный салют во время Великой Отечественной войны — 12 залпов из 124 орудий.

1948 — Григорий Федотов стал первым футболистом, забившим сто мячей в чемпионатах СССР.

1949 — землетрясение в городе Амбато (Эквадор) унесло жизни более 5 тысяч человек.

1973 — стартует советская космическая миссия "Марс-6".

1999 — первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.

2001 — американский путешественник Стив Фоссетт в шестой раз начал кругосветное путешествие на воздушном шаре.

2016 — в Рио-де-Жанейро (Бразилия) открылись XXXI летние Олимпийские игры.