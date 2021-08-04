5 августа - события дня
В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется вечер настольных игр от "Мосигры".
Интересное в этот день:
1699 — на рейде Таганрога прошёл первый смотр-парад и первые манёвры российского флота.
1772 — состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.
1826 — в Санкт-Петербурге открыт Банковский мост через Екатерининский канал (канал Грибоедова).
1864 — Джованни Донати впервые наблюдал спектр кометы.
1884 — на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.
1905 — в Бельгии воскресенье объявлено выходным днём.
1924 — из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз Якова Гаккеля.
1941 — началась героическая оборона Одессы, 5 августа — 16 октября 1941 г — 73 дня.
1943 — произведен первый победный салют во время Великой Отечественной войны — 12 залпов из 124 орудий.
1948 — Григорий Федотов стал первым футболистом, забившим сто мячей в чемпионатах СССР.
1949 — землетрясение в городе Амбато (Эквадор) унесло жизни более 5 тысяч человек.
1973 — стартует советская космическая миссия "Марс-6".
1999 — первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.
2001 — американский путешественник Стив Фоссетт в шестой раз начал кругосветное путешествие на воздушном шаре.
2016 — в Рио-де-Жанейро (Бразилия) открылись XXXI летние Олимпийские игры.