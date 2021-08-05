6 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на первой платформе железнодорожного вокзала начнется работа "Поезда Победы". Пресс-тур для СМИ начнется в 9 часов 20 минут.

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется турнир по панна-футболу.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется игра молодежного шахматного клуба.

В Тюменской области в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется образовательный интенсив "Лайфхаки по публичной защите проекта".

В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется мастер-класс по зумбе.

Интересное в этот день:

1181 год — китайские и японские астрономы фиксируют вспышку сверхновой звезды.

1497 год — в Бристоль вернулась экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду.

1726 год — подписан союзный договор между Священной Римской и Российской империей.

1817 — начала действовать Нижегородская ярмарка.

1851 — Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям.

1888 — в Тярлево (под Петербургом) проведены соревнования по бегу, положившие начало российской легкой атлетике.

1893 — в Греции открыт Коринфский канал.

1932 год — открылся первый Венецианский кинофестиваль.

1935 год — открытие первых всесоюзных соревнований по парашютному спорту.

1961 год — запущен космический корабль "Восток-2", который пилотировал летчик-космонавт Герман Титов.

1969 год — вертолет Ми-12 установил мировой рекорд, подняв свыше 40 тонн полезной нагрузки на высоту 2255 метров.

2012 год — Марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.