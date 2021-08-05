В Тюмени представлены подлинные полотна Левитана, Петрова-Водкина, Врубеля

| Фото: из сообщества "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте

Эксклюзивная экскурсия "Неизвестные работы известных художников", посвященная творчеству живописцев Серебряного века, начнется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 6 августа в 19 часов, сообщают организаторы.

"Как понять Серебряный век? Кто был его творцом? Что создавали художники того времени? Ответы на эти вопросы гостям музея представят опытные экскурсоводы", — рассказали в музее.

Участники встречи увидят подлинные работы Левитана, Петрова-Водкина, Врубеля и многих других живописцев из коллекции Музейного комплекса им. Словцова.

Экскурсия проводится в рамках выставки "‎Серебряный век. Уходящая натура". Экспозиция открыта для посещения каждый день, кроме понедельника, с 11 до 20 часов до 8 августа.

Стоимость участия — 100 рублей. Также дополнительно за 100 рублей требуется приобрести билет на выставку. Льготной категории граждан оплачивать билет на выставку не нужно. Возрастная категория: 16+.