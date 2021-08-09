24 черных кредитора выявлено в УФО за полгода

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

13 нелегальных кредитора выявил Банк России на территории тюменского региона в первом полугодии 2021 года. Всего в регионах УФО прекращена деятельность 24 черных кредиторов, сообщает регулятор.

Как правило, нелегальные компании выдают себя за микрофинансовые организации. Часто офисы таких компаний открываются на месте и под названиями прекративших деятельность легальных участников финансового рынка — ломбардов, МФК, МКК. Кроме того, для обмана потребителей нелегалы могут публиковать на своих сайтах сканы лицензий легальных участников рынка. Некоторые организации незаконно используют в наименовании слова, указывающие на микрофинансовую деятельность.

Список организаций с признаками нелегальной работы Банк России начал публиковать на своей странице с июня 2021 года. Сейчас в него входит более 70 организаций из УФО и 20 фирм из Свердловской области.