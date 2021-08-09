  • 9 августа 20219.08.2021понедельник
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

24 черных кредитора выявлено в УФО за полгода

Экономика, 12:42 09 августа 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

13 нелегальных кредитора выявил Банк России на территории тюменского региона в первом полугодии 2021 года. Всего в регионах УФО прекращена деятельность 24 черных кредиторов, сообщает регулятор.

Как правило, нелегальные компании выдают себя за микрофинансовые организации. Часто офисы таких компаний открываются на месте и под названиями прекративших деятельность легальных участников финансового рынка — ломбардов, МФК, МКК. Кроме того, для обмана потребителей нелегалы могут публиковать на своих сайтах сканы лицензий легальных участников рынка. Некоторые организации незаконно используют в наименовании слова, указывающие на микрофинансовую деятельность.

Список организаций с признаками нелегальной работы Банк России начал публиковать на своей странице с июня 2021 года. Сейчас в него входит более 70 организаций из УФО и 20 фирм из Свердловской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Банк России , кредиты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:46 09.08.2021В Тюменской области 430 человек получили помощь по социальному контракту с начала 2021 года
12:42 09.08.202124 черных кредитора выявлено в УФО за полгода
09:50 09.08.2021В Тюменской области многодетные семьи пользуются социальными выплатами на жилье
09:04 09.08.2021Для тюменских предпринимателей запустили видеоблог "Деньги для дела"