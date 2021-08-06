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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

7 августа - события дня

Общество, 17:52 06 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на первой платформе железнодорожного вокзала начнет работу "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны".

В Тюмени в 10 часов на площади Центра русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется интерактивная программа "Летучие старты".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в сквере Комсомольский начнется мастер-класс "Ромашковое настроение".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) откроется выставка "Не ребро".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А) начнется "Гаражная распродажа Издательства МИФ".

В Тюмени в 16 часов в креативном пространстве Factura начнется тихая дискотека "Форест джамп".

Интересное в этот день:

1679 — на Ниагаре спущено на воду первое судно, которое начало плавание по Великим озёрам.

1803 — в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция.

1858 — английская королева Виктория выбрала Оттаву в качестве столицы Канады.

1888 — обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю.

1912 — Россия и Япония разграничили сферы своего влияния в Монголии и Маньчжурии.

1927 — принц Уэльский и вице-президент США открыли мост Мира между Форт-Эри и Буффало.

1970 — проведен первый компьютерный шахматный турнир.

1976 — после 11-месячного перелёта космический аппарат Viking 2 вышел на орбиту планеты Марс.

2005 — успешно завершена спасательная операция у берегов Камчатки: беспилотный глубоководный аппарат "Скорпион" высвободил глубоководный обитаемый аппарат АС-28 "Приз" из тросов подводной системы гидрофонов и спас всех подводников.

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