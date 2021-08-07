8 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на первой платформе железнодорожного вокзала начнет работу "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) откроется выставка "Не ребро".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр. 1, большой зал) начнется креативный психологический практикум "Расстановки субличностей".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А) начнется "Гаражная распродажа Издательства МИФ".

Интересное в этот день:

1636 год — испанские войска вплотную подошли к Парижу.

1729 год — официально провозглашено основание Балтимора (Северная Америка).

1786 год — Жак Бальма и Мишель Паккард первыми покорили высочайшую вершину Альп Монблан.

1805 год — Тимофей Кондратьев стал городским архитектором Воронежа. В городе эта должность была введена впервые.

1835 год — в России принят новый университетский устав, разработанный министром народного образования графом С. С. Уваровым.

1899 год — американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник.

1927 год — во Франции объявлено о создании вакцины против собачьей чумы.

1929 год — дирижабль "Граф Цеппелин" отправился в перелет вокруг Земли.

1932 год — в СССР разрешён труд женщин на шахтах.

1949 год — в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.

2008 год — открытие XXIX Олимпийских игр в Пекине.