9 августа - события дня
В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется познавательный час "В поисках потерянного времени".
В Тюмени в 11 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется краеведческий час "Чудеса Тюменской области".
В Тюмени в 16 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется спортивная программа "Быстрее, выше, сильнее!".
В Тюмени стартует заключительная летняя смена "Отрядов мэра".
Интересное в этот день:
1173 — началось строительство Пизанской башни.
1731 — в Петербурге учрежден Шляхетный кадетский корпус для военного и гражданского образования дворян.
1782 — французский мореплаватель де Лаперуз основал форт Принс-Уэльс на берегу Гудзонова залива (Канада).
1859 — американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.
1910 — американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.
1934 — создано конструкторское бюро морского самолётостроения Г. М. Бериева.
1950 — Совет министров СССР принял постановление о разработке первой зенитной ракетной системы "Беркут". В мае 1955 года система была принята на вооружение.
1978 — в Якутии произведен ядерный взрыв "Кратон-4" мощностью 22 килотонны.
1988 — в Ленинграде, на Пискарёвском проспекте, открыт памятник "Колокол Мира".
1992 — прошла церемония закрытия XXV Летней Олимпиады.