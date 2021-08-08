9 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется познавательный час "В поисках потерянного времени".

В Тюмени в 11 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется краеведческий час "Чудеса Тюменской области".

В Тюмени в 16 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется спортивная программа "Быстрее, выше, сильнее!".

В Тюмени стартует заключительная летняя смена "Отрядов мэра".

Интересное в этот день:

1173 — началось строительство Пизанской башни.

1731 — в Петербурге учрежден Шляхетный кадетский корпус для военного и гражданского образования дворян.

1782 — французский мореплаватель де Лаперуз основал форт Принс-Уэльс на берегу Гудзонова залива (Канада).

1859 — американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.

1910 — американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

1934 — создано конструкторское бюро морского самолётостроения Г. М. Бериева.

1950 — Совет министров СССР принял постановление о разработке первой зенитной ракетной системы "Беркут". В мае 1955 года система была принята на вооружение.

1978 — в Якутии произведен ядерный взрыв "Кратон-4" мощностью 22 килотонны.

1988 — в Ленинграде, на Пискарёвском проспекте, открыт памятник "Колокол Мира".

1992 — прошла церемония закрытия XXV Летней Олимпиады.