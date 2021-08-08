Тоболякам покажут фильм об уличном искусстве

| Фото: центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Фильм об уличном искусстве "Стрит-арт. Философия прямого действия" покажут жителям Тобольска. Сеанс с последующим разбором картины пройдет 11 августа с 20 часов на летней веранде мультицентра "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4).

Фильм расскажет об уличных художниках и граффити-райтерах со всей России. По окончании просмотра зрители поговорят об уличном искусстве и обсудят варианты изменения городской среды в рамках установленных городом правил, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Наш проект привлекает талантливых художников со всей России. К сожалению, в современном обществе еще остались консервативные взгляды на стрит-арт, как на вандализм по отношению к городским объектам. Мы хотим окончательно снять все вопросы по данной теме и расположить жителей через киноленты на соответствующие темы", — рассказала руководитель проекта "Вектор улиц" Дарья Комягина.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация.