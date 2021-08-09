10 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется игровая программа пресс-бой "Сам себе режиссер!".

В Тюмени в 14 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, 1 этаж) начнется подписание соглашения между Общественной палатой Тюменской области и Общественной наблюдательной комиссией Тюменской области.

В Тюмени в 19 часов 30 минут на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется ом-чантинг — звуковая йога-медитация.

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" пройдет выставка "Не ребро", посвященная женской идентичности и осмыслению роли женщин в современном обществе.

Интересное в этот день:

1498 — английский король выдал исследователю Джону Каботу награду в 10 фунтов за открытие Канады.

1500 — португальский мореплаватель Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар.

1535 — исследователь Жак Картье назвал исследуемые им реку и залив в Канаде именем Святого Лаврентия.

1628 — в Стокгольме во время своего первого плавания опрокинулся и затонул корабль "Ваза".

1821 — Миссури стал 24-м штатом США.

1833 — основан Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.

1876 — в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).

1897 — немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту.

1913 — закончилась Вторая балканская война.

1962 — открыл свои двери Вильнюсский планетарий.

2004 — телескоп Хаббл обнаружил галактику NGC3949, похожую на Млечный путь.