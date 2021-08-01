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Тюменский дзюдоист отличился на всероссийской спартакиаде молодежи

Спорт, 13:21 10 августа 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменский дзюдоист Ярослав Ширшов завоевал серебряную медаль Летней спартакиады молодежи России среди юниоров до 21 года в Армавире.

Участие в финальных состязаниях приняли 110 спортсменов из 33 регионов, восьми федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Тюменец выступал в весовой категории до 81 кг и провел три встречи. Первые две он выиграл, а в финале уступил, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

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