Тюменский дзюдоист отличился на всероссийской спартакиаде молодежи

ЦОП "Тюмень-дзюдо" ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменский дзюдоист Ярослав Ширшов завоевал серебряную медаль Летней спартакиады молодежи России среди юниоров до 21 года в Армавире.

Участие в финальных состязаниях приняли 110 спортсменов из 33 регионов, восьми федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Тюменец выступал в весовой категории до 81 кг и провел три встречи. Первые две он выиграл, а в финале уступил, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.