11 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) начнется квест-экскурсия об истории создания Тюменской области "Назад в 1944...".

В Тюмени в 11 часов на площади по адресу ул. Верхнетарманская, 3 начнется спортивный праздник "Крепкий орешек".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется театрализованная игровая программа "Чудаки, или Праздник наоборот".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется литературный час "Тетрадки под дождём Виктора Голявкина".

Интересное в этот день:

3114 до н. э. — начало Длинного счета в календаре майя.

1337 — преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой (дата условная).

1378 — русское войско впервые разбивает золотоордынцев в Битве на реке Воже.

1791 — российский флот под командованием адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова разгромил турецкую эскадру в сражении при Калиакрии.

1804 — Австрия стала империей.

1845 — в Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги.

1906 — француз Эжен Огюстен Лост запатентовал в Великобритании технику записи звука к кинофильму.

1909 — американский пароход "Арапаоэ", задрейфовавший по пути из Нью-Йорка в Джексонвилл, первым в мире передал по радио сигнал SOS.

1912 — в России вышло первое футбольное издание — "Ежегодник Всероссийского футбольного союза".

1926 — компания "Кодак" объявила, что она начала работы по созданию цветной кинопленки.

1928 — В Москве открылась Первая всесоюзная Спартакиада.

1957 — завершен VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве.

1959 — в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.

1992 — открылся первый международный авиасалон в Жуковском.

1994 — Фидель Кастро отменил ограничения на выезд с Кубы. В результате к концу августа уехало 20 тысяч граждан.

1999 — полное солнечное затмение, видимое на территории Европы.