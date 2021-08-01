Тюменцы могут получить за снимок родного города фотокамеру Nikon Z fc

| Фото: nikonpro.ru | Фото: nikonpro.ru

Сфотографировать исторические места города и рассказать, почему именно они привлекли внимание, предлагают тюменцам на Всероссийском конкурсе "Город с историей", организованном компанией Nikon совместно с Государственным историческим музеем. Победители получат профессиональную технику, подарочную карту на два года в музей, а их снимок поместят в галерее Nikon Plaza.

Как сообщают авторы конкурса, на него их вдохновили фотографии Москвы конца ХIХ — начала ХХ веков, снятые профессиональным фотографом и владельцем фотоателье Петром Петровичем Павловым. Сейчас они находятся в коллекции ГИМ.

Участникам нужно сфотографировать историческое место города России, разместить фото в своем аккаунте Instagram с ответом на вопрос: "Почему я выбрал это место?" в период до 31 августа 2021 года. В описании к снимку указать фразу: "участвую в фотоконкурсе #ГородСИсторией от @state_historical_museum и @nikonrussia". Полные правила смотрите на сайте конкурса.

До 12 сентября жюри выберет восемь полуфиналистов, из снимков которых путем открытой жеребьевки будут сформированы пары для народного голосования в сторис. По итогам голосования определятся четыре финалиста, между которыми жюри распределит места и призовой фонд.

Главные призы: фотокамера Nikon Z fc и объектив 16-50/3.5-6.3 VR, подарочная карта на двоих на все экспозиции и выставки музейного комплекса Государственного исторического музея со сроком действия два года.