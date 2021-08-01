Штаб общественной поддержки "Единой России" начал работу в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штаб общественной поддержки "Единой России" начал работу в Тюменской области. Он должен стать центром притяжения для всех активистов, готовых принять участие в формировании народной программы.

В состав штаба уже вошли региональные отделения "Всероссийского педагогического собрания" и "Союза пенсионеров России", областное "Общество русской культуры", областная организация Всероссийского общества инвалидов, некоммерческое партнерство "Палата представителей органов территориального общественного самоуправления города Тюмени", национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

"Мы сотрудничаем с "Единой Россией" уже 14 лет. Филиалы нашей организации есть практически во всех южных районах Тюменской области, наши активисты принимают активное участие в реализации партийных проектов. Вместе мы проводим благотворительные акции. Сейчас перед нами стоит важная задача - собрать предложения в Народную программу "Единой России". Уже есть инициативы по благоустройству, озеленению, строительству детских площадок и ремонту дорог", - рассказал председатель автономии Есенгалий Ибраев.

Общие с партией цели и у органов ТОС, отметила депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева.

"Тюменские органы ТОС работают почти во всех районах города и успешно взаимодействуют с областными и городскими депутатами-единороссами, чтобы сделать наш город более уютным и комфортным для жизни. Сейчас на повестке дня строительство нового Дома культуры в районе Лесобазы", - сообщила она.

Отметим, что "Единая Россия" сотрудничает с 55 общественными организациями Тюменской области. В штабе общественной поддержки уже прошли первые приемы граждан, круглые столы с привлечением экспертов. Одним из важнейших вопросов для обсуждения стало сдерживание роста цен на продукты питания. Запланированы встречи с лидерами общественного мнения и активистами.

"Всегда надо слушать народ, знать, о чем он думает и в чем нуждается. Я думаю, что формировать партийную программу путем живого конструктивного диалога с людьми - очень правильная и эффективная политика. Только так можно добиться реального улучшения жизни тюменцев", - прокомментировал председатель национально-культурной автономии казахов Голышмановского городского округа, ветеран труда Дуйсенбай Беккожинов.

Евгений Бабенко