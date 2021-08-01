12 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется вечер настольных игр.

В Тюмени в 14 часов начнется пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора.

В Тюмени в 14 часов в областной прокуратуре по телефону 8 (3452) 56-89-54 (добавочные 110, 113, 117) начнет работать горячая линия для приема сообщений о нарушениях трудовых, жилищных и социальных прав граждан.

В Тюменском районе в 17 часов 30 минут начнется торжественная церемония чествования сотрудников отрасли спорта Тюменского района. Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Интересное в этот день:

1479 — в Москве освящен Успенский собор, возведённый по образцу Успенского собора XII века во Владимире.

1658 — в Новом Амстердаме сформирован первый в Северной Америке полицейский отряд — Рательвахт.

1851 — американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.

1865 — английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол — для дезинфекции инструментов и рук хирурга.

1877 — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Деймос.

1928 — в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького.

1949 — в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен стал отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.

1953 — на Семипалатинском ядерном полигоне прошли испытания первой в мире водородной бомбы.

1962 — стартовал советский космический корабль "Восток-4" с Павлом Поповичем на борту.

2000 — во время учений в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск".

2013 — единый номер вызова экстренных служб "112" начал работать на всей территории России.

2018 — НАСА запустило солнечный зонд Паркер для изучения атмосферы солнца и солнечного ветра.