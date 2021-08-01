13 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется краеведческий час "Наша родная Тюменская область".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется час информации "20 интересных фактов о Тюменской области".

В Тюмени в 15 часов на площади ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнется интерактивная развлекательная программа "Тюменская область – сердце Сибири".

В Тюмени в 15 часов в ДЮСШ № 3 начнется встреча серебряного призера Олимпийских Игр, капитана сборной России по волейболу Игоря Кобзаря с детьми.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по пленэрной живописи для школьников 13-17 лет.

В Тюмени в 19 часов на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется вечеринка Millenium.

Интересное в этот день:

1672 — Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса.

1899 — американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.

1912 — французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.

1913 — в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.

1914 — в России введена военная цензура.

1942 — премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бэмби".

1944 — первое применение танков "Тигр II" на Восточном фронте.

1952 — Германия и Япония вошли в состав Международного валютного фонда.

1990 — президент СССР М. С. Горбачёв подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов".