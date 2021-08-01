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Родители из Тюмени и Ялуторовска чаще называют своих дочек Софиями, а сыновей Артемами

Общество, 15:02 15 августа 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Родители из Тюмени и Ялуторовска чаще всего называют своих дочек Софиями, тоболякам больше по душе Вероники, а жителям Ишима – Ксении. Рейтинг имен Тюменской области при регистрации рождения в первом полугодии 2021 года составило управление ЗАГС Тюменской области.

В в выборе имени для мальчиков родители из Тюмени и Ялуторовска солидарны – им нравится имя Артем. В Тобольске и Заводоуковске больше популярны Александры.

Популярными также остаются Дмитрии, Иваны, Максимы, Матвеи, Львы, а среди девочек – Анны, Евы, Марии, Полины и Алисы.

По данным Тюменьстата, в январе-мае 2021 года в Тюменской области родилось 7 тыс. 413 детей.

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