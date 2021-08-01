14 августа - события дня
В Тюмени в 8 часов на набережной Заречного микрорайона и на территории возле СШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2Б) начнется проект "Энергия долголетия".
В Тюмени в 10 часов у входа в Парфеновское кладбище, возле церкви, начнется экскурсия "Парфеновский некрополь".
В 12 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется познавательно-игровая программа "Город Мастеров".
В Тюмени в 13 часов в Гилевской роще на интерактивных и тематических площадках начнутся мероприятия в рамах проекта "Этнолето".
В Тюмени в 15 часов 30 минут на площади по ул. Пражской, 27 начнется праздничная программа "Дом, в котором я живу".
В Тюмени в 15 часов в театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется творческая встреча с режиссером Данилом Чащиным.
В Тюмени в 17 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "Область сердца моего".
В Тюмени в 17 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется праздничная программа "Тюменская область – родная земля".
В Тюмени в 17 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется интерактивно-развлекательная программа "Тюменская область – территория безопасных дорог".
В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс по скетчингу.
В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется скрипичный концерт Анны Аберле.
В Тюмени в 21 час в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по сальсе.
Интересное в этот день:
1248 — началось сооружение Кёльнского собора.
1457 — в Майнце напечатан Псалтырь — первая книга, на которой указаны имена издателей.
1790 — между Россией и Швецией заключен Верельский мир, который официально завершил Русско-шведскую войну 1788—1790 годов.
1865 — в Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад.
1888 — американский инженер Оливер Шелленбергер патентует электрический счетчик.
1908 — в Фолкстоне (Англия) проведен один из первых международных конкурсов красоты.
1930 — принято постановление ЦИК и СНК СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении".
1936 — впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.
1944 — образованы Владимирская и Тюменская области.
1952 — французский экономист А. Сови первым использовал выражение "Третий мир" в отношении развивающихся стран.
1992 — Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России.
1994 — телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана.