14 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на набережной Заречного микрорайона и на территории возле СШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2Б) начнется проект "Энергия долголетия".

В Тюмени в 10 часов у входа в Парфеновское кладбище, возле церкви, начнется экскурсия "Парфеновский некрополь".

В 12 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется познавательно-игровая программа "Город Мастеров".

В Тюмени в 13 часов в Гилевской роще на интерактивных и тематических площадках начнутся мероприятия в рамах проекта "Этнолето".

В Тюмени в 15 часов 30 минут на площади по ул. Пражской, 27 начнется праздничная программа "Дом, в котором я живу".

В Тюмени в 15 часов в театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется творческая встреча с режиссером Данилом Чащиным.

В Тюмени в 17 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "Область сердца моего".

В Тюмени в 17 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется праздничная программа "Тюменская область – родная земля".

В Тюмени в 17 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется интерактивно-развлекательная программа "Тюменская область – территория безопасных дорог".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс по скетчингу.

В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется скрипичный концерт Анны Аберле.

В Тюмени в 21 час в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по сальсе.

Интересное в этот день:

1248 — началось сооружение Кёльнского собора.

1457 — в Майнце напечатан Псалтырь — первая книга, на которой указаны имена издателей.

1790 — между Россией и Швецией заключен Верельский мир, который официально завершил Русско-шведскую войну 1788—1790 годов.

1865 — в Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад.

1888 — американский инженер Оливер Шелленбергер патентует электрический счетчик.

1908 — в Фолкстоне (Англия) проведен один из первых международных конкурсов красоты.

1930 — принято постановление ЦИК и СНК СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении".

1936 — впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.

1944 — образованы Владимирская и Тюменская области.

1952 — французский экономист А. Сови первым использовал выражение "Третий мир" в отношении развивающихся стран.

1992 — Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России.

1994 — телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана.