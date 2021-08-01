15 августа - события дня
В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по кундалини-йоге с Ольгой Огневой.
В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется Всероссийский хакатон цифрового искусства.
В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Навыки эффективного общения".
В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Любовь и самооценка: как увеличить свою привлекательность и ценность в паре".
Интересное в этот день:
1498 — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.
1519 — на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы".
1717 — между Россией, Францией и Пруссией заключен Амстердамский договор.
1723 — торжественно открылся Петергоф, летняя резиденция российских императоров.
1799 — победа русско-австрийских войск в Битве при Нови.
1843 — в Копенгагене открыт парк аттракционов Тиволи.
1848 — Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.
1888 — шестеро норвежцев во главе с Фритьофом Нансеном отправились в лыжный поход с целью пересечь Гренландию.
1893 — официальное открытие Третьяковской галереи.
1914 — проход первого судна через Панамский канал.
1932 — при раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".
1956 — в СССР возобновлено вручение Ленинских премий.
1966 — на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского "Первый учитель".
1990 — в автокатастрофе погиб Виктор Цой.
1992 — в Азербайджане введена новая валюта — манат.