15 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по кундалини-йоге с Ольгой Огневой.

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется Всероссийский хакатон цифрового искусства.

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Навыки эффективного общения".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Любовь и самооценка: как увеличить свою привлекательность и ценность в паре".

Интересное в этот день:

1498 — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

1519 — на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы".

1717 — между Россией, Францией и Пруссией заключен Амстердамский договор.

1723 — торжественно открылся Петергоф, летняя резиденция российских императоров.

1799 — победа русско-австрийских войск в Битве при Нови.

1843 — в Копенгагене открыт парк аттракционов Тиволи.

1848 — Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

1888 — шестеро норвежцев во главе с Фритьофом Нансеном отправились в лыжный поход с целью пересечь Гренландию.

1893 — официальное открытие Третьяковской галереи.

1914 — проход первого судна через Панамский канал.

1932 — при раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".

1956 — в СССР возобновлено вручение Ленинских премий.

1966 — на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского "Первый учитель".

1990 — в автокатастрофе погиб Виктор Цой.

1992 — в Азербайджане введена новая валюта — манат.