16 августа - события дня
В Тюмени в областной прокуратуре по телефону 8 (3452) 58-22-55 пройдет горячая линия по вопросам медико-санитарного обеспечения осужденных в исправительных учреждениях.
Интересное в этот день:
1804 — в Булонском лесу прошло первое награждение орденом Почетного легиона.
1857 — в Канаде отменено тюремное заключение за долги.
1891 — прибытием в Санкт-Петербург завершилось Восточное путешествие Николая II.
1930 — создан первый звуковой цветной мультфильм.
1956 — в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.
1965 — первая катастрофа Boeing 727. Произошла на озере Мичиган. 30 человек погибли.
1976 — на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".
1988 — создание программного обеспечения для ИИ компанией IBM.
1992 — сборная России по футболу провела первый матч в своей новейшей истории. В Москве российские футболисты одержали победу над сборной Мексики 2:0.