16 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в областной прокуратуре по телефону 8 (3452) 58-22-55 пройдет горячая линия по вопросам медико-санитарного обеспечения осужденных в исправительных учреждениях.

Интересное в этот день:

1804 — в Булонском лесу прошло первое награждение орденом Почетного легиона.

1857 — в Канаде отменено тюремное заключение за долги.

1891 — прибытием в Санкт-Петербург завершилось Восточное путешествие Николая II.

1930 — создан первый звуковой цветной мультфильм.

1956 — в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.

1965 — первая катастрофа Boeing 727. Произошла на озере Мичиган. 30 человек погибли.

1976 — на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

1988 — создание программного обеспечения для ИИ компанией IBM.

1992 — сборная России по футболу провела первый матч в своей новейшей истории. В Москве российские футболисты одержали победу над сборной Мексики 2:0.