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Водителя маршрутки задержали за езду по встречной полосе в Тюмени

Происшествия, 10:11 14 августа 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя маршрутного такси, грубо нарушившего правила дорожного движения задержали в Тюмени сотрудники полка ДПС, сообщает ГИБДД области.

Видео, на котором водитель 84 маршрута движется по встречной полосе на ул. Червишевский тракт, было размещено в социальных сетях.

Автоинспекторы задержали автобус в районе Лесобазы. 30-летний водитель не отрицал своей вины и пояснил, что он вынужден был выехать на встречную полосу и объехать остановившийся за перекрестком транспорт, чтобы избежать ДТП. При этом в салоне автобуса находились пассажиры.

На водителя составлен административный материал, за грубое нарушение ПДД ему грозит ответственность вплоть до лишения права управления на срок от четырех месяцев до полугода.

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# ГИБДД Тюменской области

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